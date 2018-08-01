ЦСКА подпишет ветерана НХЛ

заключит контракт с датским нападающим сообщает «Чемпионат».

В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Опытный игрок заключит соглашение с московским клубом на один сезон.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Янник забросил 2 шайбы и сделал 12 результативных передач в 46 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2». В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в главной лиге мира Хансен также выступал за «Ванкувер Кэнакс», в составе которого в 2011 году добрался до финала Кубка Стэнли, став первым в истории датским игроком с подобным достижением. В стане «косаток» датский нападающий играл вместе с братьями Седин. В общей сложности в НХЛ Янник провел 626 матчей, в которых набрал 256 (109+147) баллов. 0