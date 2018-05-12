НХЛ. «Вашингтон» победил «Тампу», Овечкин забросил шайбу, Кузнецов сделал две передачи

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 2:4

В первом матче финальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 2:4 (0:2, 0:2, 2:0).

На 8-й минуте счет открыл форвард гостей Михал Кемпны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова.

За три секунды до окончания периода преимущество своей команды удвоил Александр Овечкин с передачи того же Кузнецова.

В начале второго периода форварды «Вашингтона» Джей Бигл и Ларс Эллер сделали преимущество своей команды крупным. Ассист на счету Дмитрия Орлова.

Хозяевам удалось размочить счет на 44-й минуте поединка усилиями своего капитана Стивена Стэмкоса, которому ассистировал Никита Кучеров. Спустя десять минут форвард «Лайтнинг» Ондржей Палат забросил еще одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду 40 минут, отразив 21 бросок из 25.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Второй матч тоже пройдет в Тампе.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала «Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) Голы: Кемпны — 1 (Кузнецов, Карлсон), 7:28 — 0:1. Овечкин — 9 (бол., Кузнецов, Оши), 19:54 — 0:2. Бигл — 2 (Коннолли, Орлов), 22:40 — 0:3. Эллер — 4 (бол., Оши, Овечкин), 26:42 — 0:4. Стэмкос — 4 (бол., Кучеров, Хедман), 43:45 — 1:4. Палат — 5 (Джонсон, Строльман), 53:03 — 2:4.Вратари: Василевский(Доминге, 40:00, 58:25) — Холтби.Штраф: 8 — 6.Броски: 21 (2+8+11) — 32 (9+16+7).