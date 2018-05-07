НХЛ. «Тампа Бэй» и «Вегас» вышли в полуфинал Кубка Стэнли

«Тампа Бэй» — «Бостон» 3:1
В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграли «Бостон Брюинз» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров.
«Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» (3-2).
«Сан-Хосе» — «Вегас» 0:3
«Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сан-Хосе» на выезде — 3:0 (0:0 2:0 1:0). Таким образом, гости вышли в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4:2.
Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.
Следующим соперником команды-дебютанта НХЛ станет победитель пары «Нэшвилл» — «Виннипег».