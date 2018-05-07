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    НХЛ. «Тампа Бэй» и «Вегас» вышли в полуфинал Кубка Стэнли

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    nhl.com

    «Тампа Бэй» — «Бостон» 3:1

    В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграли «Бостон Брюинз» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

    Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров.

    «Тампа» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния «Вашингтона» и «Питтсбурга» (3-2).

    НХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Крейчи — 3 (бол., Макэвой, Бержерон), 19:12 — 0:1. Пойнт — 4, 30:43 — 1:1. Миллер — 2 (бол., Кучеров, Стэмкос), 34:00 — 2:1. Строльман — 1 (п.в., Хедман), 58:31 — 3:1.Вратари: Василевский — Раск (58:27 — 58:31, 58:51).Броски: 22 (7+7+8) — 28 (9+5+14).Штраф: 8 — 8.
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 3:1

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 0:3

    «Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сан-Хосе» на выезде — 3:0 (0:0 2:0 1:0). Таким образом, гости вышли в финал конференции, одержав победу в серии со счётом 4:2.

    Лучшим игроком матча стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо, Нейт Шмидт и Коди Икин.

    Следующим соперником команды-дебютанта НХЛ станет победитель пары «Нэшвилл» — «Виннипег».

    Плей-офф. 1/4 финала. 6-й матч
    «Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: 0:1 – Маршессо (Смит, Карлссон) – 26:33 (5x5), 0:2 – Шмидт (Хаула, Перрон) – 35:38 (5x5), 0:3 – Икин (Карпентер, Шмидт) – 58:09 (en)
    «Сан-Хосе» — «Вегас» 0:3
    Переведет ли «Сан-Хосе» серию с «Вегасом» в седьмой матч?«Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 7 мая
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