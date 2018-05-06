Сборная Чехии с победы стартовала на ЧМ-2018

Во встрече группы А чешские хоккеисты в овертайме обыграли команду Словакии - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Словаки вышли вперед на 8-й минуте благодаря точному броску Михала Криштофа. Во втором периоде команды обменялись голами усилиями Доминика Кубалика у чехов и Андрея Секеры у словаков.
Чехам удалось избежать поражения за 10 секунд до окончания третьего периода, когда отличился Мартин Нечас.
В овертайме волевую победу подопечным Йозефа Яндача принес Дмитрий Яшкин.
ЧМ-2018. Группа А
Чехия — Словакия — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Криштоф — 1 (бол., Секера, Надь), 7:33 — 0:1. Кубалик — 1 (Нестрашил, Яшкин), 21:04 — 1:1. Секера — 1 (бол., Надь), 25:29 — 1:2. Нечас — 1 (Кубалик), 59:50 — 2:2. Яшкин — 1 (Полашек, Нестрашил), 62:09 — 3:2.Вратари: Францоуз (57:15 — 57:21, 57:32 — 59:50) — Чильяк.Штраф: 6 — 6.Броски: 42 (12+12+15+3) — 17 (8+5+4+0).