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    Сборная Чехии с победы стартовала на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Словакии
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    Хоккеисты сборной Чехии
    На фото:Хоккеисты сборной Чехии
    Сборная Чехии выиграла свой первый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

    Во встрече группы А чешские хоккеисты в овертайме обыграли команду Словакии - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

    Словаки вышли вперед на 8-й минуте благодаря точному броску Михала Криштофа. Во втором периоде команды обменялись голами усилиями Доминика Кубалика у чехов и Андрея Секеры у словаков.

    Чехам удалось избежать поражения за 10 секунд до окончания третьего периода, когда отличился Мартин Нечас.

    В овертайме волевую победу подопечным Йозефа Яндача принес Дмитрий Яшкин.

    ЧМ-2018. Группа А
    Чехия — Словакия — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Криштоф — 1 (бол., Секера, Надь), 7:33 — 0:1. Кубалик — 1 (Нестрашил, Яшкин), 21:04 — 1:1. Секера — 1 (бол., Надь), 25:29 — 1:2. Нечас — 1 (Кубалик), 59:50 — 2:2. Яшкин — 1 (Полашек, Нестрашил), 62:09 — 3:2.Вратари: Францоуз (57:15 — 57:21, 57:32 — 59:50) — Чильяк.Штраф: 6 — 6.Броски: 42 (12+12+15+3) — 17 (8+5+4+0).
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