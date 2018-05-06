Сборная Чехии с победы стартовала на ЧМ-2018

Сборнаявыиграла свой первый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Во встрече группы А чешские хоккеисты в овертайме обыграли команду Словакии - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Словаки вышли вперед на 8-й минуте благодаря точному броску Михала Криштофа. Во втором периоде команды обменялись голами усилиями Доминика Кубалика у чехов и Андрея Секеры у словаков.

Чехам удалось избежать поражения за 10 секунд до окончания третьего периода, когда отличился Мартин Нечас.

В овертайме волевую победу подопечным Йозефа Яндача принес Дмитрий Яшкин.