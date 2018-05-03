Форвард «Вашингтона» дисквалифицирован на три матча

На фото: Том Уилсон nhl.com

Департамент НХЛ по безопасности игроков дисквалифицировал нападающего «Вашингтон Кэпиталз»на три матча, сообщает официальный сайт лиги.

Канадец получил наказание за грубый фол в третьей игре четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбург Пингвинз».

В середине второго периода Уилсон провел силовой прием против нападающего «Питтсбурга» Зака Астона-Риза, после чего игрок «Пингвинз» не смог продолжить встречу. При этом Уилсон не был наказан за свой фол по ходу игры.

Уже по окончании матча стало известно, что Астон-Риз получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Вероятно, он пропустит остаток плей-офф.

На данный момент «Вашингтон» ведет в серии с «Питтсбургом» до четырех побед со счетом 2-1.