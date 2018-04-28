Браташ: Видимо игрокам олимпийской сборной пока не хватает мастерства

Главный тренер олимпийской сборной Россииподелился впечатлениями после победы над Белоруссией в рамках товарищеского турнира Кубок «АЛРОСА» (1:0 ОТ).

«Это был сложный матч — у нас был хороший соперник. Мы посмотрели видео вчерашней игры нашего оппонента – сразу поняли и предупредили ребят, что команда хорошо обучена и организована.

Равно как и накануне, мы имели преимущество по броскам, по моментам, но видимо нашим молодым ребятам пока не хватает мастерства, чтобы реализовывать те возможности, которые они сами же и создают. Также отметить вратаря соперника – он сыграл очень хорошо и надежно.

Если бы мы заранее знали, что так будет, всегда выходили бы в лучшем состоянии. В этом и заключается наша работа во время матча: вносить корректировки в игру, когда мы видим, что что-то идет не так, как мы хотим. Это нормально, это рабочие моменты», — цитирует пресс-служба ФХР Браташа.