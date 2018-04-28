ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Браташ: Видимо игрокам олимпийской сборной пока не хватает мастерства

    Сборная России Сборная Белоруссии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Олег Браташ
    На фото:Олег Браташ
    Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился впечатлениями после победы над Белоруссией в рамках товарищеского турнира Кубок «АЛРОСА» (1:0 ОТ).

    «Это был сложный матч — у нас был хороший соперник. Мы посмотрели видео вчерашней игры нашего оппонента – сразу поняли и предупредили ребят, что команда хорошо обучена и организована.

    Равно как и накануне, мы имели преимущество по броскам, по моментам, но видимо нашим молодым ребятам пока не хватает мастерства, чтобы реализовывать те возможности, которые они сами же и создают. Также отметить вратаря соперника – он сыграл очень хорошо и надежно.

    Если бы мы заранее знали, что так будет, всегда выходили бы в лучшем состоянии. В этом и заключается наша работа во время матча: вносить корректировки в игру, когда мы видим, что что-то идет не так, как мы хотим. Это нормально, это рабочие моменты», — цитирует пресс-служба ФХР Браташа.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игры
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Непростой вояж «Спартака» на «Звезду»
  • «Амкар» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
  • 3,20
    •
  • Удержится ли «Монако» на втором месте?
  • «Монако» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 апреля
  • 1,90
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 01:36
    • Черкас: Есть впечатление, что Санкт-Петербург хочет вторую команду КХЛ
  • 23:16
    • Федоров: Удивил результат юниорской сборной России на домашнем первенстве
  • 19:32
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 19:23
    • Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта
  • 18:59
    • Зайцев поедет на чемпионат мира со сборной России
  • 18:50
    • Нападающий «Торонто» Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США
  • 17:35
    • «Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой
  • 16:10
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
    • 1,72Завтра в 03:00
  • 14:41
    • «Трактор» продлил контракт с Рыбаковым
  • 12:54
    • «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на форварда СКА
  • 11:23
    • «Сибирь» подписала французского форварда
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    • Вчера в 11:12
  • 10:51
    • Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
    • 1,95Сегодня в 16:30
  • «Тампа-Бэй» обыграет «Бостон» в первом матче серии
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 2,13Сегодня в 22:00
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    • Вчера в 09:58
  • 09:47
    • Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
  • 09:10
    • «Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда
  • 08:53
    • Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон