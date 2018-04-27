ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Ак Барс КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Эмиль Гарипов
    На фото:Эмиль Гарипов
    Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов заявил, что не расстроен из-за того, что не получил приглашения в сборную России на чемпионат мира.

    «Не было такого, что я сидел и ждал вызова в сборную. Я надеялся, но не более. Все случилось, как случилось.

    Я не расстроен и желаю выступить нашей сборной наилучшим образом и выиграть золотые медали. Искренне буду болеть за них. Там Вася Кошечкин, я его очень хорошо знаю.

    Я все понимаю, у меня действительно нет международного опыта, я не играл на Евротурах», – приводит «Р-Спорт» слова Гарипова.

    В нынешнем сезоне 26-летний Гарипов одержал 28 побед в 47 матчах регулярного чемпионата, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,99 гола за игру.

    В плей-офф на счету голкипера 16 побед в 19 матчах, 94,4 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,55 гола за игру.

    Вместе с «Ак Барсом» Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
  • «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, СКА продлил Дацюка, Знарок может возглавить ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 27/04
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 27/04
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • 27/04
    • Воробьев определился с составом на ЧМ-2018
  • 26/04
    • Зайцев вызван в сборную России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционера
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Нагельсманн обойдет «Байер»
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 апреля
  • 5,86
    •
  • Спаллетти против Аллегри: кто кого перехитрит?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 28 апреля
  • 2,24
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 19:32
    • Тихонов пропустит ЧМ-2018 из-за болезни
  • 18:59
    • Зайцев поедет на чемпионат мира со сборной России
  • 18:50
    • Нападающий «Торонто» Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США
  • 17:35
    • «Сибирь» подписла контракт с финским форвардом Пелтолой
  • 16:10
    • Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ-2018 в Дании
  • Сдержит ли «Сан-Хосе» атаку «Вегаса» во втором матче серии?
  • «Вегас» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 29 апреля
    • 1,72Послезавтра в 03:00
  • 14:41
    • «Трактор» продлил контракт с Рыбаковым
  • 12:54
    • «Авангард» и «Салават Юлаев» претендуют на форварда СКА
  • 11:23
    • «Сибирь» подписала французского форварда
  • Все вопросы — к штабу. Позор на домашнем чемпионате мира
  • Американцы выбили Россию с ЮЧМ
    • 11:12
  • 10:51
    • Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» завершил карьеру
  • Швеция и Россия начнут матч осторожно
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля
    • 1,95Завтра в 16:30
  • «Тампа-Бэй» обыграет «Бостон» в первом матче серии
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 28 апреля
    • 2,13Завтра в 22:00
  • Подвели буллиты. Сборная России вновь проиграла на этапе Евротура
  • СМИ – о поражении подопечных Ильи Воробьева от команды Финляндии
    • 09:58
  • 09:47
    • Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона
  • 09:10
    • «Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда
  • 08:53
    • Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей
  • 08:43
    • Кузнецов: Мы должны подчистить ошибки в собственной зоне
  • 08:31
    • Овечкин перешагнул рубеж в сто очков в плей-офф
  • НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Вашингтона», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 27 апреля
    • 08:14
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон