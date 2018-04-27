Гарипов: Сборная? Я все понимаю, у меня нет международного опыта

Голкипер «Ак Барса»заявил, что не расстроен из-за того, что не получил приглашения в сборную России на чемпионат мира.

«Не было такого, что я сидел и ждал вызова в сборную. Я надеялся, но не более. Все случилось, как случилось.

Я не расстроен и желаю выступить нашей сборной наилучшим образом и выиграть золотые медали. Искренне буду болеть за них. Там Вася Кошечкин, я его очень хорошо знаю.

Я все понимаю, у меня действительно нет международного опыта, я не играл на Евротурах», – приводит «Р-Спорт» слова Гарипова.

В нынешнем сезоне 26-летний Гарипов одержал 28 побед в 47 матчах регулярного чемпионата, отразил 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,99 гола за игру.

В плей-офф на счету голкипера 16 побед в 19 матчах, 94,4 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,55 гола за игру.

Вместе с «Ак Барсом» Гарипов стал обладателем Кубка Гагарина.