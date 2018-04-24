ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Дубль Овечкина вывел «Вашингтон» во второй раунд плей-офф

    Подробности матчей плей-офф НХЛ 24 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Вашингтона»
    Хоккеисты «Вашингтона»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    Овечкин оформил дубль, а «Вашингтон» обыграл «Коламбус» и попал на «Питтсбург».

    «Торонто» — «Бостон» 3:1

    «Торонто» обыграл «Бостон» в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

    Уильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец забивали голы в составе «Торонто». Единственный гол «Бостона» был забит Джейком Дебраском.

    Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанес 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал «+2» за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев.

    Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч состоится 26 апреля в Бостоне.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
    «Торонто» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Дебраск (Крейчи) – 21:02 (5x5), 1:1 – Нюландер (Кадри, Зайцев) – 21:37 (5x5), 2:1 – Марнер (Плеканец, Хэйнси) – 33:25 (5x5), 3:1 – Плеканец (Марнер, Зайцев) – 58:46 (en)Вратари: Андерсен — Раск (58:42 — 58:46, 58:53).Штраф: 6 — 8.Броски: 30 (10+12+8) — 33 (17+9+7).
    «Торонто» — «Бостон» 3:1

    «Коламбус» — «Вашингтон» 3:6

    «Коламбус» уступил «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

    Главной звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль. 32-летний российский форвард добрался до отметки в 50 шайб за карьеру. Всего в плей-офф на его счету 98 (51+47) очков в 103 матчах. Александр стал первым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. У гостей голами также отметились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чендлер Стивенсон и Ларс Эллер.

    В составе «Блю Джекетс» два точных броска на счету Ника Фолиньо, еще один раз ворота поразил Пьер-Люк Дюбуа.

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 25 минут 39 секунд, завершив матч с показателем полезности «-3». В последних трех матчах серии россиянин не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».

    Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

    «Вашингтон» выиграл серию 4-2 и в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Питтсбургом». Команды в 11-й раз встретятся друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. Счет в противостоянии — 10-1 в пользу «Пингвинз». Только в сезоне-1993/94 «Вашингтону» удалось одержать победу (4-2).

    «Блю Джекетс» остались последней командой в НХЛ, никогда не выигрывавшей серию плей-офф. В 2009 году «мундиры» не выиграли ни одного матча в серии с «Детройтом» (0-4), а в 2014 и 2017 гг. уступили «Питтсбургу» (2-4 и 1-4).

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
    Голы: 0:1 – Орлов (Нисканен, Стивенсон) – 12:12 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Мюррей, Коул) – 28:40 (5x5), 1:2 – Овечкин (Орпик, Юус) – 32:50 (5x5), 1:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 38:23 (5x4), 2:3 – Дюбуа (Калверт) – 42:25 (5x5), 2:4 – Смит-Пелли – 43:56 (5x5), 2:5 – Стивенсон (Бигл, Орпик) – 45:30 (4x5), 3:5 – Фолиньо (Дженнер, Бьёркстранд) – 48:22 (5x5), 3:6 – Эллер (Бигл) – 59:46 (en)Вратари: Бобровский (57:12 — 59:46) — Холтби.Штраф: 8 — 10.Броски: 38 (7+14+17) — 28 (10+12+6).
    «Коламбус» — «Вашингтон» 3:6
    Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 23 апреля
    •
  • 24/04
    • Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ
  • 24/04
    • Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
  • 24/04
    • Овечкин: Не могу дождаться встречи с «Питтсбургом»
  • 20/04
    • Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Кто сможет отдалиться от зоны вылета во Франции?
  • «Кан» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 25 апреля
  • 2,24
    •
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
    Хоккей. Главное
  • «Вегас» выбил «Лос-Анджелес», первая в истории франшизы победа «Джетс» в плей-офф, яркий «Питтсбург»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Вишенка на торте. Билялетдинов и «Ак Барс» — с трофеем
  • 10-й сезон КХЛ завершился триумфом Казани
    •
  • Дебют не удался. Россия проиграла все три матча при Воробьеве
  • Критиковать тренера пока рано?
    •
  • 09:12
    • Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ
  • 08:41
    • Овечкин: Не могу дождаться встречи с «Питтсбургом»
  • 08:37
    • Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
  • 16:37
    • Войнов попал в сферу интересов пяти клубов НХЛ
  • 12:35
    • Проворов может пропустить чемпионат мира
  • 10:34
    • «Адмирал» назвал имя нового главного тренера
  • 23/04
    • Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ
  • 13:55
    • Гарипов, Охтамаа и Ландер – лучшие игроки финальной серии плей-офф КХЛ
  • 23/04
    • Задоров подучил вызов в сборную России
  • 23/04
    • Проворов вызван в сборную России
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон