НХЛ. Дубль Овечкина вывел «Вашингтон» во второй раунд плей-офф

«Торонто» — «Бостон» 3:1
«Торонто» обыграл «Бостон» в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
Уильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец забивали голы в составе «Торонто». Единственный гол «Бостона» был забит Джейком Дебраском.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанес 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал «+2» за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев.
Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч состоится 26 апреля в Бостоне.
«Коламбус» — «Вашингтон» 3:6
«Коламбус» уступил «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).
Главной звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль. 32-летний российский форвард добрался до отметки в 50 шайб за карьеру. Всего в плей-офф на его счету 98 (51+47) очков в 103 матчах. Александр стал первым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. У гостей голами также отметились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чендлер Стивенсон и Ларс Эллер.
В составе «Блю Джекетс» два точных броска на счету Ника Фолиньо, еще один раз ворота поразил Пьер-Люк Дюбуа.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 25 минут 39 секунд, завершив матч с показателем полезности «-3». В последних трех матчах серии россиянин не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».
Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.
«Вашингтон» выиграл серию 4-2 и в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Питтсбургом». Команды в 11-й раз встретятся друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. Счет в противостоянии — 10-1 в пользу «Пингвинз». Только в сезоне-1993/94 «Вашингтону» удалось одержать победу (4-2).
«Блю Джекетс» остались последней командой в НХЛ, никогда не выигрывавшей серию плей-офф. В 2009 году «мундиры» не выиграли ни одного матча в серии с «Детройтом» (0-4), а в 2014 и 2017 гг. уступили «Питтсбургу» (2-4 и 1-4).