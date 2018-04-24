НХЛ. Дубль Овечкина вывел «Вашингтон» во второй раунд плей-офф

«Торонто» — «Бостон» 3:1

«Торонто» обыграл «Бостон» в шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Уильям Нюландер, Митчелл Марнер и Томаш Плеканец забивали голы в составе «Торонто». Единственный гол «Бостона» был забит Джейком Дебраском.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 минуту 16 секунд нанес 3 броска, совершил 4 силовых приёма, набрал «+2» за полезность и отметился 2 голевыми передачами, поучаствовав в первом и третьем голах хозяев.

Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч состоится 26 апреля в Бостоне.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч «Торонто» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: 0:1 – Дебраск (Крейчи) – 21:02 (5x5), 1:1 – Нюландер (Кадри, Зайцев) – 21:37 (5x5), 2:1 – Марнер (Плеканец, Хэйнси) – 33:25 (5x5), 3:1 – Плеканец (Марнер, Зайцев) – 58:46 (en)Вратари: Андерсен — Раск (58:42 — 58:46, 58:53).Штраф: 6 — 8.Броски: 30 (10+12+8) — 33 (17+9+7).

«Торонто» — «Бостон» 3:1

«Коламбус» — «Вашингтон» 3:6

«Коламбус» уступил «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

Главной звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль. 32-летний российский форвард добрался до отметки в 50 шайб за карьеру. Всего в плей-офф на его счету 98 (51+47) очков в 103 матчах. Александр стал первым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка. У гостей голами также отметились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чендлер Стивенсон и Ларс Эллер.

В составе «Блю Джекетс» два точных броска на счету Ника Фолиньо, еще один раз ворота поразил Пьер-Люк Дюбуа.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 25 минут 39 секунд, завершив матч с показателем полезности «-3». В последних трех матчах серии россиянин не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».

Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

«Вашингтон» выиграл серию 4-2 и в полуфинале Восточной конференции сыграет с «Питтсбургом». Команды в 11-й раз встретятся друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. Счет в противостоянии — 10-1 в пользу «Пингвинз». Только в сезоне-1993/94 «Вашингтону» удалось одержать победу (4-2).

«Блю Джекетс» остались последней командой в НХЛ, никогда не выигрывавшей серию плей-офф. В 2009 году «мундиры» не выиграли ни одного матча в серии с «Детройтом» (0-4), а в 2014 и 2017 гг. уступили «Питтсбургу» (2-4 и 1-4).

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3) Голы: 0:1 – Орлов (Нисканен, Стивенсон) – 12:12 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Мюррей, Коул) – 28:40 (5x5), 1:2 – Овечкин (Орпик, Юус) – 32:50 (5x5), 1:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 38:23 (5x4), 2:3 – Дюбуа (Калверт) – 42:25 (5x5), 2:4 – Смит-Пелли – 43:56 (5x5), 2:5 – Стивенсон (Бигл, Орпик) – 45:30 (4x5), 3:5 – Фолиньо (Дженнер, Бьёркстранд) – 48:22 (5x5), 3:6 – Эллер (Бигл) – 59:46 (en)Вратари: Бобровский (57:12 — 59:46) — Холтби.Штраф: 8 — 10.Броски: 38 (7+14+17) — 28 (10+12+6).