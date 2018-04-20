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    Воробьев: Главная проблема сегодня — нельзя делать ошибок на этом уровне

    Сборная России Чешские хоккейные игры Евротур Сборная Швеции
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    Илья Воробьев
    На фото:Илья Воробьев
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал итоги матча против Швеции (1:2) в рамках Чешских игр.

    «Ребята по-новому собрались, только два дня прошло. Будем работать, показывать, что надо исправить, как играть в сборной.

    Будем смотреть видео, некоторые сочетания порадовали, некоторые – будем думать. Порадовало, как сыграла тройка Бывальцева, можно так сказать.

    Некоторые ребята, которые никогда не выступали на таком уровне, сыграли неплохо. Бывальцев в том числе.

    Главная проблема сегодня — нельзя делать ошибок на этом уровне. Трямкина предупреждали об удалениях, говорил с ним перед матчами с Норвегией. Будем дальше это делать.

    Дацюк остался в Москве и готовится к чемпионату мира», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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