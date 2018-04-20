Воробьев: Главная проблема сегодня — нельзя делать ошибок на этом уровне

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал итоги матча против Швеции (1:2) в рамках Чешских игр.

«Ребята по-новому собрались, только два дня прошло. Будем работать, показывать, что надо исправить, как играть в сборной.

Будем смотреть видео, некоторые сочетания порадовали, некоторые – будем думать. Порадовало, как сыграла тройка Бывальцева, можно так сказать.

Некоторые ребята, которые никогда не выступали на таком уровне, сыграли неплохо. Бывальцев в том числе.

Главная проблема сегодня — нельзя делать ошибок на этом уровне. Трямкина предупреждали об удалениях, говорил с ним перед матчами с Норвегией. Будем дальше это делать.

Дацюк остался в Москве и готовится к чемпионату мира», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».