КХЛ назвала лучших игроков марта

Голкипер московского ЦСКА, защитник челябинского «Трактора»и нападающий казанского «Ак Барса»признаны лучшими в своих амплуа по итогам марта, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сорокин одержал победы в девяти из 13 матчей, в том числе пять — «на ноль». Все «сухие» матчи голкипер «армейцев» провел в плей-офф (три – в серии со «Спартаком», два – с «Йокеритом»). Сорокин отразил 95,18% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,14 (лучший показатель в Лиге по итогам месяца).

Бэйлен помог «Трактору» выиграть девять из 14 матчей. Защитник набрал в них 8 очков (3 гола + 5 передач) при показателе полезности «+11». Это лучший результат месяца среди игроков его амплуа.

Показатели Азеведо — 9 побед в 12 матчах, 17 очков (6+11). Из шести голов нападающего казанского клуба пять стали победными и были забиты в плей-офф. На счету Азеведо 38 бросков по воротам, 18 силовых приемов и 10 блокированных бросков соперников.

Лучшим новичком марта признан нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. В 14 матчах он одержал вместе с командой девять побед, набрал в них 12 очков (7+5) при показателе полезности «+1». 18-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 12 секунд, отметился 36 бросками по воротам, провел 9 силовых приемов.