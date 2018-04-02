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    КХЛ назвала лучших игроков марта

    КХЛ ЦСКА Трактор Ак Барс
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    Илья Сорокин
    На фото:Илья Сорокин
    Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен и нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо признаны лучшими в своих амплуа по итогам марта, сообщается на официальном сайте КХЛ.

    Сорокин одержал победы в девяти из 13 матчей, в том числе пять — «на ноль». Все «сухие» матчи голкипер «армейцев» провел в плей-офф (три – в серии со «Спартаком», два – с «Йокеритом»). Сорокин отразил 95,18% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,14 (лучший показатель в Лиге по итогам месяца).

    Бэйлен помог «Трактору» выиграть девять из 14 матчей. Защитник набрал в них 8 очков (3 гола + 5 передач) при показателе полезности «+11». Это лучший результат месяца среди игроков его амплуа.

    Показатели Азеведо — 9 побед в 12 матчах, 17 очков (6+11). Из шести голов нападающего казанского клуба пять стали победными и были забиты в плей-офф. На счету Азеведо 38 бросков по воротам, 18 силовых приемов и 10 блокированных бросков соперников.

    Лучшим новичком марта признан нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. В 14 матчах он одержал вместе с командой девять побед, набрал в них 12 очков (7+5) при показателе полезности «+1». 18-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 12 секунд, отметился 36 бросками по воротам, провел 9 силовых приемов.

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