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    Вратарь «Питтсбурга» приступил к тренировкам

    Питтсбург Пингвинз НХЛ
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    Мэтт Мюррей
    На фото:Мэтт Мюррей
    Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей провел первую тренировку после полученного 26 февраля сотрясения мозга, сообщает пресс-служба НХЛ.

    Вратарь во время субботней тренировки делил ворота с новичками Тристаном Джарри и Кейси Десмитом. Пока неясно, вернется ли он во вторник в ворота «Пингвинз» в гостевом матче против «Айлендерс».

    С тех пор, как во время тренировки защитник Олли Маатта шайбой попал в маску Мюррея, вратарь пропустил девять игр.

    В 41 матче (37 в стартовом составе) этого сезона Мюррей сыграл 23-13-2 при 2,82 в среднем пропущенных гола и 90,9 процента отраженных бросков. Перед получением травмы он выиграл девять из 11 матчей (9-1-1).

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