Вратарь «Питтсбурга» приступил к тренировкам

Голкипер «Питтсбурга»провел первую тренировку после полученного 26 февраля сотрясения мозга, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь во время субботней тренировки делил ворота с новичками Тристаном Джарри и Кейси Десмитом. Пока неясно, вернется ли он во вторник в ворота «Пингвинз» в гостевом матче против «Айлендерс».

С тех пор, как во время тренировки защитник Олли Маатта шайбой попал в маску Мюррея, вратарь пропустил девять игр.

В 41 матче (37 в стартовом составе) этого сезона Мюррей сыграл 23-13-2 при 2,82 в среднем пропущенных гола и 90,9 процента отраженных бросков. Перед получением травмы он выиграл девять из 11 матчей (9-1-1).