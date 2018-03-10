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    Ялонен: Надо снять шляпу перед «Сочи» за такую хорошую серию

    Йокерит КХЛ Сочи
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    Юкка Ялонен
    На фото:Юкка Ялонен
    Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с ХК «Сочи», которую его команда выиграла в пяти матчах.

    В решающей игре «Йокерит» одержал победу со счётом 2:1 ОТ.

    «Конечно, надо снять шляпу перед "Сочи" за такую хорошую серию. Три матча в дополнительное время, нам ничего не доставалось даром.

    Вторая игра была единственной, которая была чётко нашей. Все остальные – очень тяжелые матчи. Сегодня смогли вытянуть игру из поражения и выиграть в дополнительное время.

    Чувствовал, что мы доминируем, но нам повезло, что мы дожали и победили. Сегодня выиграли, завтра отдыхаем, а потом начинаем тренировки перед следующей серией», — цитирует Ялонена пресс-служба «Сочи».

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