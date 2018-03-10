КХЛ. «Ак Барс» в четвертьфинале, «Трактор» выбил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Авангард» 2:1

«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен, который отличился на 9-й и 30-й минутах.

У «ястребов» голом на 50-й минуте сумел отметиться Андре Петерссон.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестая игра пройдет в Омске 12 марта.

Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч «Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Кемппайнен — 2 (бол., Умарк, Ларсен), 8:20 — 1:0. Кемппайнен — 3 (Лисин), 29:08 — 2:0. Петерссон — 4 (бол., Березин, Перселл), 49:24 — 2:1.Вратари: Скривенс — Фурх (59:00).Штраф: 8 — 12.Броски: 20 (11+4+5) — 30 (10+8+12).

«Трактор» — «Нефтехимик» 4:3

Челябинский «Трактор» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

В составе челябинского клуба голы на свой счет записали Виталий Кравцов, Юрий Петров и Иван Вишневский, оформивший дубль.

У гостей заброшенными шайбами отметились Олег Пиганович, Александр Брынцев и Александр Сорокин.

«Трактор» выиграл серию 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Голы: Вишневский — 1 (бол., Ал. Петров, Кручинин), 10:01 — 1:0. Пиганович — 2 (бол., Куликов, Эверберг), 16:39 — 1:1. Кравцов — 4 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:35 — 2:1. Вишневский — 2 (бол., Шаров, Кравцов), 23:30 — 3:1. Ю. Петров — 1 (Гюнге, Черников), 28:07 — 4:1. Брынцев — 1 (бол.), 39:47 — 4:2. Сорокин — 1 (Порядин), 49:53 — 4:3.Вратари: Демченко — Макаров (Ежов, 23:30, 58:08).Штраф: 24 — 20.Броски: 33 (13+17+3) — 44 (10+13+21).

«Автомобилист» — «Металлург» Мг 1:4

Екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина на своей площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

У победителей точными бросками отметились Алексей Береглазов, Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Ян Коварж.

В составе подопечных Владимира Крикунова гол в свой актив записал Артем Гареев.

Счет в серии стал 3-2 в пользу магнитогорской команды. Шестой матч пройдет на площадке «Металлурга» 12 марта.

Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Гареев — 1 (Чайковски), 9:41 — 1:0. Береглазов — 1 (Эллисон, Бирюков), 10:25 — 1:1. Эллисон — 1 (бол., Мозякин, Вольски), 18:06 — 1:2. Осала — 1 (бол., Терещенко), 54:10 — 1:3. Коварж — 2 (п.в., Ли, Мозякин), 59:48 — 1:4.Вратари: Коварж (58:25 — 58:29, 59:31 — 59:48) — Кошечкин.Штраф: 8 — 2.Броски: 30 (8+11+11) — 26 (7+10+9).

«Ак Барс» — «Амур» 2:1

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Амуром» — 2:1.

В составе победителей отличились Антон Ландер и Роб Клинкхаммер. За «Амур» шайбу забросил Павел Дедунов.

Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла серию — 4-1 и вышла в следующий раунд.