КХЛ. «Ак Барс» в четвертьфинале, «Трактор» выбил «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Авангард» 2:1
«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф.
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Дубль в составе победителей оформил Йоонас Кемппайнен, который отличился на 9-й и 30-й минутах.
У «ястребов» голом на 50-й минуте сумел отметиться Андре Петерссон.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестая игра пройдет в Омске 12 марта.
«Трактор» — «Нефтехимик» 4:3
Челябинский «Трактор» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).
В составе челябинского клуба голы на свой счет записали Виталий Кравцов, Юрий Петров и Иван Вишневский, оформивший дубль.
У гостей заброшенными шайбами отметились Олег Пиганович, Александр Брынцев и Александр Сорокин.
«Трактор» выиграл серию 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.
«Автомобилист» — «Металлург» Мг 1:4
Екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина на своей площадке проиграл магнитогорскому «Металлургу» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
У победителей точными бросками отметились Алексей Береглазов, Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Ян Коварж.
В составе подопечных Владимира Крикунова гол в свой актив записал Артем Гареев.
Счет в серии стал 3-2 в пользу магнитогорской команды. Шестой матч пройдет на площадке «Металлурга» 12 марта.
«Ак Барс» — «Амур» 2:1
Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Амуром» — 2:1.
В составе победителей отличились Антон Ландер и Роб Клинкхаммер. За «Амур» шайбу забросил Павел Дедунов.
Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла серию — 4-1 и вышла в следующий раунд.