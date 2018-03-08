Козлов: «Магнитка» сама себе усложняет жизнь

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги встречи с(1:2, 2-2 в серии).

«В принципе мы играли неплохо, были моменты забить, но у нас не получилось. Вратарь "Автомобилиста" хорошо сыграл.

Мы же допустили пару ошибок, чем соперник и воспользовался. Послезавтра мы играем в Екатеринбурге. Новая игра – новый бой. Готовимся.

Сегодня было много брака в обороне и передачах? Да, будем смотреть видеозапись матча, анализировать и исправлять эти ошибки. В принципе мы же сами себе их и создаём, сами себе усложняем жизнь.

Да, есть ещё задержки при переходе из обороны в атаку. С таким соперником, как "Автомобилист", который неплохо играет в средней зоне, нужно быстрее делать этот переход», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.