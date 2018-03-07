«Трактор» увеличил отрыв в серии плей-офф с «Нефтехимиком»

В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.
У «волков» отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.
Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора». Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Гюнге — 2 (бол., Бэйлен), 7:09 — 0:1. Кравцов — 2 (бол., Кручинин), 15:31 — 0:2. Кравцов — 3 (бол., Кручинин), 16:30 — 0:3. Огурцов — 1 (мен.), 27:20 — 1:3. Сергеев — 1 (бол., Нестрашил, Ганзл), 43:23 — 2:3.Вратари: Ежов (Макаров, 16:30, 59:27) — Францоуз.Броски: 39 (4+15+20) — 16 (10+3+3).Штраф: 94 — 61.