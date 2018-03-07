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    Экс-игрок минского «Динамо» объявил о завершении карьеры

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    Джонатан Чичу
    На фото:Джонатан Чичу
    Экс-игрок минского «Динамо» и братиславского «Слована» Джонатан Чичу принял решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте «Сан-Хосе Шаркс».

    Чичу, повесивший коньки на гвоздь в возрасте 37 лет, провел в НХЛ 16 сезонов, в девяти из которых он выступал за «Сан-Хосе» или в системе клуба. На его счету 501 матч в НХЛ, в которых он набрал 305 (170 + 135) очков.

    Канадский форвард с индейскими корнями стал обладателем «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, в сезоне-2005/06.

    Чичу выступал за минское «Динамо» с 2014 по 2016 год и дважды был участником Матча звезд КХЛ (2014, 2015). В сезоне-2013/14 форвард играл за хорватский «Медвешчак». Последним клубом в его карьере был «Слован», цвета которого он защищал в прошлом сезоне.

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