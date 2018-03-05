СКА разгромил «Северсталь» во втором матче серии

Санкт-петербургскийодержал победу над череповецкойво втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:4 (1:1, 4:2, 2:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Александр Барабанов, дубли оформили Павел Дацюк и Никита Гусев. У «Северстали» голы на свой счёт записали Алексей Угаров, Матей Странски и Дмитрий Кагарлицкий, сделавший дубль.

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится в Череповце в среду.