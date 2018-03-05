СКА разгромил «Северсталь» во втором матче серии

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Илья Каблуков, Виктор Тихонов и Александр Барабанов, дубли оформили Павел Дацюк и Никита Гусев. У «Северстали» голы на свой счёт записали Алексей Угаров, Матей Странски и Дмитрий Кагарлицкий, сделавший дубль.
СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится в Череповце в среду.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) – «Северсталь» (Череповец) – 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)
Голы: Кагарлицкий — 2 (Стасенко, Бумагин), 3:52 — 0:1. Дацюк — 2 (Белов, Гусев), 15:06 — 1:1. Гусев — 1 (бол., Херсли, Карпов), 23:45 — 2:1. В. Тихонов — 1 (Торесен, Войнов), 24:35 — 3:1. Кагарлицкий — 3 (Мазур, Бумагин), 26:15 — 3:2. Угаров — 1 (Карлин, Рыбин), 29:41 — 3:3. Барабанов — 1 (Гавриков, Калинин), 31:36 — 4:3. Гусев — 2 (бол., Карпов, Дацюк), 33:31 — 5:3. Дацюк — 3, 47:23 — 6:3. Каблуков — 1 (В. Тихонов, Зубарев), 51:41 — 7:3. Странски — 1 (Мерескин, Мазур), 53:16 — 7:4.Вратари: Коскинен — Гудачек (Артамкин, 51:41).Штраф: 4 — 6. Броски: 38 (13+10+15) — 22 (9+6+7).Счет в серии: 2-0.