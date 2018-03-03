Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ

Команда занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков);
«Зелёные»: Андрей Марков – Альберт Яруллин, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведу;
«Красные»: Василий Токранов– Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер – Владимир Ткачёв – Станислав Галиев;
«Оранжевые»: Атте Охтамаа – Никита Лямкин, Артём Лукоянов – Алексей Потапов – Андрей Попов;
«Синие»: Михаил Сидоров – Роман Манухов, Ярослав Косов – Александр Свитов – Александр Бурмистров.
Первый матч между «Ак Барсом» и «Амуром» состоится 4 марта. Начало игры — 17.00 по московскому времени.