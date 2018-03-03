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    Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ

    КХЛ Ак Барс Амур
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    Данис Зарипов
    На фото:Данис Зарипов
    Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов не тренировался с командой в субботу перед стартом плей-офф КХЛ, сообщает «Спорт Бизнес Online».

    Команда занимается в следующих сочетаниях:

    Вратари: Эмиль Гарипов (Александр Шарыченков);
    «Зелёные»: Андрей Марков – Альберт Яруллин, Иржи Секач – Антон Ландер – Джастин Азеведу;
    «Красные»: Василий Токранов– Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер – Владимир Ткачёв – Станислав Галиев;
    «Оранжевые»: Атте Охтамаа – Никита Лямкин, Артём Лукоянов – Алексей Потапов – Андрей Попов;
    «Синие»: Михаил Сидоров – Роман Манухов, Ярослав Косов – Александр Свитов – Александр Бурмистров.

    Первый матч между «Ак Барсом» и «Амуром» состоится 4 марта. Начало игры — 17.00 по московскому времени.

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