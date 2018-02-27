«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва

Поскольку «Сибирь» потеряла очки в параллельном матче, команда Эркки Вестерлунда обеспечила себе победу в дивизионе Чернышёва.

В составе уфимского клуба голы на свой счёт записали Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв .

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