«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва

В составе уфимского клуба голы на свой счёт записали Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Егор Морозов.
Поскольку «Сибирь» потеряла очки в параллельном матче, команда Эркки Вестерлунда обеспечила себе победу в дивизионе Чернышёва.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Умарк — 16 (бол., Бурдасов, Ларсен), 18:18 — 1:0. Морозов — 1 (Точицкий, Акмальдинов), 26:18 — 1:1. Кемппайнен — 16 (Хартикайнен), 38:35 — 2:1. Ткачев — 18 (Бурдасов), 45:21 — 3:1.Вратари: Кареев — Барулин (59:13).Броски: 22 (7+7+8) — 42 (9+19+14).Штраф: 6 — 16.