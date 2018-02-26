Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бостон» объявил о переходе Джионты

    Бостон Брюинз НХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Брайан Джионта
    На фото:Брайан Джионта
    Брайан Джионта подписал годичный контракт с «Бостоном», сообщает пресс-служба НХЛ.

    Эта сделка принесет 39-летнему нападающему 700 тысяч долларов.

    В нынешнем сезоне Джионта не играл в НХЛ, но был капитаном олимпийской сборной США на играх в Южной Корее. Он принял участие во всех пяти матчах американской команды на олимпийском турнире. Американцы завершили свое выступление в четвертьфинале, проиграв сборной Чехии.

    Последний матч в НХЛ Джионта провел в сезоне-2016/17 в составе «Баффало».

    Ранее он также выступал за «Монреаль» и «Нью-Джерси», набрав 588 (289+299) очков.

    Хоккеист был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта 1998 года под 82-м номером.

    «Бостон» может взять выездной реванш у «Баффало»«Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Две передачи Антипина, разгромы в Баффало и Сент-Луисе
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 26 февраля
    •
  • НХЛ. Хет-трик Дадонова, дубли Кучерова и Овечкина
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 25 февраля
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛ
    Подробный разбор
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Десятая победа Сарри
  • Прогнозы и ставки на футбол 26 февраля
  • 4,43
    •
  • «Реал» выстрелит и попадет в «положение»
  • «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 27 февраля
  • 1,75
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 09:36
    • «Нэшвилл» подпишет контракт с форвардом Фишером до конца сезона
  • 09:02
    • «Монреаль» обменял Плеканеца в «Торонто» на Валиева и выбор во втором раунде драфта
  • 08:51
    • «Нэшвилл» обменял Летестю на Оберга и отправил его в «Коламбус»
  • НХЛ. Две передачи Антипина, разгромы в Баффало и Сент-Луисе
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 26 февраля
    • 08:40
  • «Авангард» — «Сибирь». Кто победит в битве за плей-офф?
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля
    • 2,07Завтра в 16:00
  • «Амур» должен обыграть «Адмирал»
  • «Амур» — «Адмирал». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 27 февраля
    • 1,77Завтра в 12:30
  • 23:29
    • «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис»
  • «Коламбус» может обыграть «Вашингтон»
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля
    • 1,81Завтра в 03:00
  • 16:41
    • Ковальчук заявил о желании выиграть Кубок Стэнли
  • НХЛ. Хет-трик Дадонова, дубли Кучерова и Овечкина
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 25 февраля
    • Вчера в 09:03
  • 25/02
    • Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Оттаву»
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Ждем очередной не результативный матч
  • «Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
    • 1,87Сегодня в 03:30
  • «Бостон» может взять выездной реванш у «Баффало»
  • «Баффало» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
    • 2,03Сегодня в 01:00
  • 24/02
    • Брассар перешел в «Питтсбург» в рамках обмена
  • НХЛ. Победы «Питтсбурга» и «Вегаса», апсет «Сент-Луиса»
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 24 февраля
    • 24/02/2018 в 09:17
  • Возьмет ли «Коламбус» реванш у «Чикаго»?
  • «Коламбус» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля
    • 2,0325/02/2018 в 03:00
  • Россия обыграет Германию в финале Олимпийских игр
  • Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля
    • 1,8925/02/2018 в 07:10
  • Чехия – Канада. Кто победит в бронзовом финале?
  • Чехия – Канада. Прогноз и ставки на бронзовый финал хоккейного турнира Олимпийских игр 24 февраля
    • 2,0924/02/2018 в 15:10
  • 23/02
    • Голкипер «Монреаля» получил сотрясение мозга
  • 23/02
    • Защитник «Монреаля» выбыл до конца сезона
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон