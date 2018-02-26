«Бостон» объявил о переходе Джионты

подписал годичный контракт с «Бостоном», сообщает пресс-служба НХЛ.

Эта сделка принесет 39-летнему нападающему 700 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Джионта не играл в НХЛ, но был капитаном олимпийской сборной США на играх в Южной Корее. Он принял участие во всех пяти матчах американской команды на олимпийском турнире. Американцы завершили свое выступление в четвертьфинале, проиграв сборной Чехии.

Последний матч в НХЛ Джионта провел в сезоне-2016/17 в составе «Баффало».

Ранее он также выступал за «Монреаль» и «Нью-Джерси», набрав 588 (289+299) очков.

Хоккеист был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта 1998 года под 82-м номером.