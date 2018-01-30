Сборная России победила Белоруссию, Капризов сделал дубль

Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов , ещё одну шайбу забросил Павел Дацюк . Две голевые передачи сделал Вадим Шипачев .

одержала уверенную победу над(3:0) в товарищеской игре в рамках подготовки к Олимпийским Играм-2018.

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