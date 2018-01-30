Сборная России победила Белоруссию, Капризов сделал дубль

Дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов, ещё одну шайбу забросил Павел Дацюк. Две голевые передачи сделал Вадим Шипачев.
Голкипер сборной России Василий Кошечкин оформил «сухарь».
Следующий матч команда Олега Знарка проведет против «Спартака» 4 февраля.
Товарищеский матч
Россия – Белоруссия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Капризов — 1 (Нестеров, Ковальчук), 8:31 — 1:0. Капризов — 2 (Мозякин, Шипачев), 24:21 — 2:0. Дацюк — 1 (бол., Войнов), 28:42 — 3:0.Вратари: Кошечкин — Карнаухов.Броски: 33 (17+11+5) — 10 (3+1+6).Штраф: 6 — 10.