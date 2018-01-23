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    «Барыс» по буллитам уступил «Автомобилисту»

    КХЛ Барыс Автомобилист
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    «Барыс» — «Автомобилист»
    На фото:«Барыс» — «Автомобилист»
    Астанинский «Барыс» потерпел поражение по буллитам от екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Пьер-Александр Паренто и Алексей Василевский. Победный бросок на счету Анатолия Голышева.

    За «Барыс» шайбы забросили Кевин Даллман и Найджел Доус.

    Екатеринбуржцы прервали серию поражений из трех матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» – «Автомобилист» – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Даллмэн — 7 (бол., Старченко, Доус), 5:17 — 1:0. Паренто — 3 (Чесалин, Василевский), 28:57 — 1:1. Доус — 34 (бол., Маклюков, Евдокимов), 42:01 — 2:1. Василевский — 10 (бол., Голышев, Кучерявенко), 57:37 — 2:2.Победный буллит: Голышев.Вратари: Кудрявцев — Коварж (56:43 — 57:37).Броски: 20 (6+6+5+3) — 43 (11+15+14+3).Штраф: 4 — 8.
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