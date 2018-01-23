«Барыс» по буллитам уступил «Автомобилисту»

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Астанинскийпотерпел поражение по буллитам от екатеринбургского(2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Пьер-Александр Паренто и Алексей Василевский. Победный бросок на счету Анатолия Голышева.

За «Барыс» шайбы забросили Кевин Даллман и Найджел Доус.

Екатеринбуржцы прервали серию поражений из трех матчей.