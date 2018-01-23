«Барыс» по буллитам уступил «Автомобилисту»

В составе победителей отличились Пьер-Александр Паренто и Алексей Василевский. Победный бросок на счету Анатолия Голышева.
За «Барыс» шайбы забросили Кевин Даллман и Найджел Доус.
Екатеринбуржцы прервали серию поражений из трех матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Автомобилист» – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Даллмэн — 7 (бол., Старченко, Доус), 5:17 — 1:0. Паренто — 3 (Чесалин, Василевский), 28:57 — 1:1. Доус — 34 (бол., Маклюков, Евдокимов), 42:01 — 2:1. Василевский — 10 (бол., Голышев, Кучерявенко), 57:37 — 2:2.Победный буллит: Голышев.Вратари: Кудрявцев — Коварж (56:43 — 57:37).Броски: 20 (6+6+5+3) — 43 (11+15+14+3).Штраф: 4 — 8.