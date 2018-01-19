«Ак Барс» проиграл «Словану»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

Артем Лукоянов вывел хозяев вперед на 12-й минуте, но вскоре Михал Серсен восстановил равенство, реализовав большинство.

Во втором периоде отличились Андрей Месарош и Томаш Грнка, поразив ворота Эмиля Гарипова в течение 38 секунд.

В начале третьей 20-минутки Зак Бойчак сделал счет 4:1 в пользу гостей. За 10 минут до сирены Александр Свитов сократил отставание хозяев, установив окончательный счет.

«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции (94 очка). «Слован» — 12-й на Западе (55 очков).