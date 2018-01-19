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    «Ак Барс» проиграл «Словану»

    КХЛ Ак Барс Слован
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Ак Барс» потерпел поражение от «Слована» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1).

    Артем Лукоянов вывел хозяев вперед на 12-й минуте, но вскоре Михал Серсен восстановил равенство, реализовав большинство.

    Во втором периоде отличились Андрей Месарош и Томаш Грнка, поразив ворота Эмиля Гарипова в течение 38 секунд.

    В начале третьей 20-минутки Зак Бойчак сделал счет 4:1 в пользу гостей. За 10 минут до сирены Александр Свитов сократил отставание хозяев, установив окончательный счет.

    «Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции (94 очка). «Слован» — 12-й на Западе (55 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Слован» (Братислава) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
    Голы: Лукоянов — 6 (Глухов), 11:18 — 1:0. Серсен — 3 (бол.), 15:54 — 1:1. Мезарош — 6 (бол., Микуш, Ржепик), 34:01 — 1:2. Грнка — 8, 34:39 — 1:3. Бойчак — 10 (Мезарош, Ржепик), 40:27 — 1:4. Свитов — 5 (Марков), 50:17 — 2:4.Вратари: Гарипов — Штепанек.Штраф: 12 — 35.Броски: 36 (8+10+18) — 22 (9+7+6).
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