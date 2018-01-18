«Сибирь» одолела «Ладу»

Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт на 58-й минуте Патрик Закриссон.
«Сухарь» в активе вратаря Александра Салака, отразивший 22 броска в створ своих ворот.
Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.
После этой победы «Сибирь» набрала 79 очков и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» с 47 баллами занимает 13 место на «Востоке».
В следующем матче «Сибирь» дома примет «Автомобилист», а «Лада» в гостях встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» – «Сибирь» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)