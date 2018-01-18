«Сибирь» одолела «Ладу»

Тольяттинскаяпотерпела домашнее поражение от(0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную заброшенную во встрече шайбу записал на свой счёт на 58-й минуте Патрик Закриссон.

«Сухарь» в активе вратаря Александра Салака, отразивший 22 броска в створ своих ворот.

Новосибирский клуб выиграл 10 матчей из 13 после назначения Владимира Юрзинова-младшего на пост главного тренера.

После этой победы «Сибирь» набрала 79 очков и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. «Лада» с 47 баллами занимает 13 место на «Востоке».

В следующем матче «Сибирь» дома примет «Автомобилист», а «Лада» в гостях встретится с «Барысом».