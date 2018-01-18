«Амур» взял верх над рижским «Динамо»

В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин, Алексей Бывальцев, Александр Фролов и Александр Пикар.
У хозяев дубль оформил Микелис Редлихс, один гол на счету Ансси Салмелы.
Хабаровский клуб одержал третью победу кряду, в то время как рижане проиграли в четвертый раз подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) – «Амур» – 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
Голы: Вяч. Ушенин — 8 (Вл. Ушенин, Горшков), 10:00 — 0:1. Бывальцев — 16 (Атюшов, Ли), 14:51 — 0:2. М. Редлихс — 8 (бол., Индрашис), 18:56 — 1:2. Фролов — 6 (Литовченко, Клопов), 42:18 — 1:3. Пикар — 5 (Зогорна), 43:17 — 1:4. М. Редлихс — 9 (Салмела, Дарзиньш), 45:35 — 2:4. Салмела — 4 (Кристо, Макмиллан), 47:39 — 3:4.Вратари: Калныньш (59:21) — Метсола.Броски: 19 (7+5+7) — 30 (13+9+8).Штраф: 6 — 4.