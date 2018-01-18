«Амур» взял верх над рижским «Динамо»

Хабаровскийв гостях обыграл рижское(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Вячеслав Ушенин, Алексей Бывальцев, Александр Фролов и Александр Пикар.

У хозяев дубль оформил Микелис Редлихс, один гол на счету Ансси Салмелы.

Хабаровский клуб одержал третью победу кряду, в то время как рижане проиграли в четвертый раз подряд.