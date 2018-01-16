«Трактор» разгромил «Югру»

В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинскийодержал гостевую победу над ханты-мансийской– 4:0.

Нападающий челябинцев Линус Виделль набрал четыре (1+3) очка, его одноклубник Рихард Гюнге записал на свой счет три (1+2) балла, Пол Щехура и Ник Бэйлен набрали по два (1+1) очка.

Для подопечных Анвара Гатиятулина данная победа стала второй подряд. В свою очередь «мамонты» уступили во второй игре к ряду.