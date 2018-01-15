НХЛ. «Калгари» обыграл «Каролину», «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд

«Чикаго» — «Детройт» 0:4
«Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
Уже на 5-й минуте Дилан Ларкин забросил первую шайбу. Спустя две с небольшим минуты Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев».
На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнер Тайлер Бертуцци.
Чешский голкипер гостей Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.
«Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (43 очка). «Чикаго» идет десятым в Западной конференции (50 очков).
«Каролина» — «Калгари» 1:4
«Каролина» на своем льду проиграла «Калгари» со счетом 1:4 ( 0:2, 0:0, 1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе гостей отличились Мэтт Стэйджан (7-я минута), Дуги Хэмилтон (19-я, 44-я) и Мэттью Ткачак (53-я). «Каролина» ответила шайбой Ли Стемпняка (56-я).
«Калгари» занимает пятое место (54 очка) в Западной конференции, «Каролина» — 11-я (48 очков) в Восточной конференции.
«Питтсбург» — «Рейнджерс» 5:2
«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.
В составе хозяев шайбы забросили Патрик Хёрнквист (4-я минута), Доминик Симон (34), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (53) и Карл Хагелин (59). У гостей отличились Михаэль Грабнер (16) и Брендан Смит (20). Евгений Малкин провел на льду 20 минут, заработал показатель полезности «+1».
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 7-е место, а «Рейнджерс» — 8-е.
«Миннесота» – «Ванкувер» 2:3 ОТ
«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Миннесоты» со счетом 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По ходу основного времени «Миннесота» дважды выходила вперёд, но «Ванкувер» всякий раз отыгрывался. На гол Джейсона Цукера (5-я минута) гости ответили точным броском Луи Эрикссона (17), а на шайбу Даниэля Винника (53) — голом Томаса Ванека (57). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Брэндона Саттера на третьей минуте овертайма.
«Ванкувер» с 42 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» (53) идет седьмая.