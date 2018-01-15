НХЛ. «Калгари» обыграл «Каролину», «Питтсбург» одержал четвёртую победу подряд

«Чикаго» — «Детройт» 0:4

«Детройт Ред Уингз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Уже на 5-й минуте Дилан Ларкин забросил первую шайбу. Спустя две с небольшим минуты Майк Грин удвоил преимущество «красных крыльев».

На 46-й минуте успех праздновал форвард Энтони Манта, а на 54-й минуте отличился его партнер Тайлер Бертуцци.

Чешский голкипер гостей Петр Мразек отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (43 очка). «Чикаго» идет десятым в Западной конференции (50 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Голы: Ларкин — 7 (Атанасиу, Бертуцци), 4:08 — 0:1. Грин — 5 (Манта, Нюквист), 6:18 — 0:2. Манта — 15 (Зеттерберг, Атанасиу), 45:46 — 0:3. Бертуцци — 1 (Дженсен, Фрк), 53:37 — 0:4.Вратари: Гласс — Мразек.Штраф: 8 — 6.Броски: 27 (10+5+12) — 26 (7+11+8).

«Чикаго» — «Детройт» 0:4

«Каролина» — «Калгари» 1:4

«Каролина» на своем льду проиграла «Калгари» со счетом 1:4 ( 0:2, 0:0, 1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ​.

В составе гостей отличились Мэтт Стэйджан (7-я минута), Дуги Хэмилтон (19-я, 44-я) и Мэттью Ткачак (53-я). «Каролина» ответила шайбой Ли Стемпняка (56-я).

«Калгари» занимает пятое место (54 очка) в Западной конференции, «Каролина» — 11-я (48 очков) в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Калгари» — 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Голы: Стэйджан — 1 (Лазар), 6:01 — 0:1. Д. Хэмилтон — 7 (Годро, Ферланд), 18:47 — 0:2. Д. Хэмилтон — 8 (Ткачак, Годро), 43:17 — 0:3. Ткачак — 13 (бол., Брауэр, Баклунд), 52:08 — 0:4. Стемпняк — 1 (бол., Макгинн, Раск), 55:29 — 1:4.Вратари: Дарлинг — Смит.Штраф: 23 — 30.Броски: 39 (10+16+13) — 30 (12+12+6).

«Каролина» — «Калгари» 1:4

«Питтсбург» — «Рейнджерс» 5:2

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

В составе хозяев шайбы забросили Патрик Хёрнквист (4-я минута), Доминик Симон (34), Фил Кессел (35), Сидни Кросби (53) и Карл Хагелин (59). У гостей отличились Михаэль Грабнер (16) и Брендан Смит (20). Евгений Малкин провел на льду 20 минут, заработал показатель полезности «+1».

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 7-е место, а «Рейнджерс» — 8-е.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Голы: Хернквист — 13 (Хагелин, Летанг), 3:14 — 1:0. Грабнер — 19, 15:17 — 1:1. Смит — 1 (Леттьери, Кэри), 19:06 — 1:2. Симон — 1 (Спронг, Дюмулин), 33:15 — 2:2. Кессел — 20 (Шири), 34:30 — 3:2. Кросби — 17 (Кессел, Олексяк), 52:33 — 4:2. Хагелин — 3 (п.в., Олексяк), 58:01 — 5:2.Вратари: Джерри — Лундквист (57:58 — 58:01).Штраф: 17 — 11.Броски: 47 (13+18+16) — 28 (13+7+8).

«Питтсбург» — «Рейнджерс» 5:2

«Миннесота» – «Ванкувер» 2:3 ОТ

«Ванкувер» в овертайме выиграл у «Миннесоты» со счетом 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу основного времени «Миннесота» дважды выходила вперёд, но «Ванкувер» всякий раз отыгрывался. На гол Джейсона Цукера (5-я минута) гости ответили точным броском Луи Эрикссона (17), а на шайбу Даниэля Винника (53) — голом Томаса Ванека (57). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Брэндона Саттера на третьей минуте овертайма.

«Ванкувер» с 42 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» (53) идет седьмая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» – «Ванкувер» – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Зукер – 17 (бол., Койву, Гранлунд), 4:59 – 1:0. Эрикссон – 6 (Эдлер, Х. Седин), 16:57 – 1:1. Винник – 5 (Стаал), 52:14 – 2:1. Ванек – 13 (Ганье, Танев), 56:48 – 2:2. Саттер – 3 (Эдлер, Эрикссон), 62:50 – 2:3.Вратари: Дубник – Маркстрем.Штраф: 2 – 2.Броски: 23 (7+6+8+2) – 25 (7+9+7+2).