«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»

Единственный гол в составе команды Валерия Белова записал на свой счёт Никита Двуреченский. У «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Степан Хрипунов, Артём Гареев, Алексей Михнов, Анатолий Голышев и Егор Миловзоров.
«Автомобилист» в Восточной конференции занимает третье место (90 очков), «Витязем» — 11-й в Западной (57 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Голы: Хрипунов – 1 (Тимашов, Голышев), 1:53 – 0:1. Гареев – 7 (Михнов), 9:18 – 0:2. Михнов – 12 (Лямин, Гареев), 14:11 – 0:3. Двуреченский – 1 (Выглазов, Семенов), 25:25 – 1:3. Голышев – 17 (Трямкин, Василевский), 44:32 – 1:4. Миловзоров – 13 (Крикунов, Кучерявенко), 55:15 – 1:5.Вратари: Сапрыкин (Самонов, 9:18) – Коварж.Штраф: 0 – 0.Броски: 40 (14+17+9) – 35 (13+11+11).