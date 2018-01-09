Главный арбитр КХЛ ответил на слова Назарова

Главный арбитр КХЛпрокомментировал решения арбитров в матче «Спартак» – «Нефтехимик», отменивших два гола гостей при счете 3:2 в пользу «красно-белых».

Назаров: Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион

«Судейская профессия всегда подразумевает принятие решений в пользу одной из команд согласно правилам. При этом вторая команда всегда останется в роли недовольного. Чтобы исключить некоторые моменты человеческого фактора, в КХЛ была введена система "видеогол".

В первом случае отмены взятия ворот команды "Нефтехимик" была очевидная помеха вратарю. Главные арбитры встречи зафиксировали взятие ворот, но после запроса тренеров судьи во время паузы смогли спокойно разобрать эпизод.

Во втором – лайнсмен при входе в зону развел руки в сторону – не остановил встречу "в пользу игры". Но после запроса тренеров на видео был определен офсайд. Мы, специалисты Департамента судейства, прекрасно понимаем, что при приближении плей-офф напряжение нарастает. Но судьи всегда принимают решение согласно методическим установкам и в рамках регламента.

Не стану комментировать слова Назарова, про то, что мы кого-то поставили в неудобное положение. Мы глубоко уважаем Андрея Викторовича, но не поддаемся эмоциям и работаем исключительно в рамках правил. Мы готовы объяснить все спорные моменты. Они у нас хранятся в электронной базе. То, что происходит в матчах КХЛ, моментально приходит ко мне и Алексею Горскому (руководителю Департамента судейства КХЛ. – Прим. "СЭ") по системе электронной связи. Эти моменты оперативно разбираются. Если есть какие-то спорные эпизоды, в том числе в матче "Спартак" – "Нефтехимик", мы обязательно разместим их на сайте с подробным разбором, как мы делаем всегда.

Добавлю, что судейство, согласно регламенту, участникам матча комментировать запрещено. Мы уважаем всех профессионалов, которые занимаются каждый своим делом», — приводит слова Анимисова «Спорт-Экспресс».

Спорный эпизод №1