ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Назаров: Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион

    Нефтехимик Спартак КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Назаров
    На фото:Андрей Назаров
    Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после поражения от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен работой судей.

    «Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. "Спартак" играл хорошо, и есть много причин нашему поражению.

    Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду... Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво», — цитирует «Р-Спорт» Назарова.

    При счете 3:2 в пользу красно-белых арбитры после просмотра не засчитали две шайбы нижнекамцев.

    На 39-й минуте нападающий нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин вылез из угла на пятачок ворот Никиты Беспалова, а Булат Шафигуллин поразил цель. Судья в поле Алексей Васильев засчитал гол, однако видеогол судья определил игру в площади ворот у Бикмуллина – с его стороны при взятии ворот была помеха вратарю.

    На 54-й минуте был отменен гол Бикмуллина. По запросу тренеров «Спартака» лайнсмены встречи Павел Бадыль и Дмитрий Голяк отправились смотреть видео на предмет положения «вне игры». Изучив момент, линейные судьи постановили, что во время входа в зону Богдана Якимова, после которого был забит гол, Бикмуллин находился в положении «вне игры».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января
    •
  • КХЛ. Победный дубль Вовченко, «Ак Барс» вновь стал лидером на Востоке
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 января
    •
  • 08/01
    • Дубль Стоа принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»
  • 06/01
    • «Ак Барс» в Москве одолел «Спартак»
  • 04/01
    • «Спартак» одолел «Салават Юлаев»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Будет ли разгром на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 11 января
  • 1,60
    •
  • Компенсирует ли «Лас-Пальмас» неудачи в Примере успехом в Кубке?
  • «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на Кубок Испании 9 января
  • 2,60
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. «Ак Барс» уступил «Северстали», «Салават» одолел «Торпедо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 8 января
    • 20:20
  • 19:50
    • «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Торпедо»
  • 19:41
    • «Ак Барс» уступил «Северстали»
  • 19:23
    • Дубль Стоа принес «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    • 16:00
  • Очередные достижения СКА и ЦСКА, «Йокерит» уже в плей-офф, интрига на Востоке
  • Итоги недели в КХЛ
    • 14:35
  • 12:49
    • Сорокин, Медведев и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • 09:27
    • Малкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • НХЛ. Дубль Малкина, сэйвы Бобровского, голы Кучерова и Овечкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января
    • 09:14
  • 07:16
    • НХЛ назвала имена главных тренеров команд на Матч всех звезд
  • КХЛ. ЦСКА выиграл дивизион Тарасова, СКА — дивизион Боброва
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 7 января
    • Вчера в 22:18
  • 07/01
    • ЦСКА обыграл «Слован» в Братиславе
  • Россия без медалей, США без золота, успех Канады и Швеции
  • Итоги молодежного чемпионата мира по хоккею
    • Вчера в 20:29
  • 07/01
    • «Локомотив» в овертайме одолел «Динамо»
  • 07/01
    • Российские хоккеистки уступили США в матче МЧМ-2018
  • 07/01
    • «Магнитка» одолела на выезде «Йокерит»
  • 07/01
    • СКА лишил «Ладу» шансов на плей-офф
  • «Коламбус» попробует сдержать атаку «Торонто»
  • «Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 января
    • 1,94Завтра в 03:00
  • «Барыс» попробует сохранить надежды на плей-офф в матче с «Амуром»
  • «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 9 января
    • 1,60Завтра в 12:30
  • 07/01
    • Три очка Полыгалова помогли «Трактору» выиграть у «Автомобилиста»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон