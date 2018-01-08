Назаров: Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион

Главный тренер «Нефтехимика»после поражения отв матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен работой судей.

«Хорошая игра, приятно здесь играть, трибуны полные. "Спартак" играл хорошо, и есть много причин нашему поражению.

Но, в первый раз за сезон скажу: когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду... Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво», — цитирует «Р-Спорт» Назарова.

При счете 3:2 в пользу красно-белых арбитры после просмотра не засчитали две шайбы нижнекамцев.

На 39-й минуте нападающий нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин вылез из угла на пятачок ворот Никиты Беспалова, а Булат Шафигуллин поразил цель. Судья в поле Алексей Васильев засчитал гол, однако видеогол судья определил игру в площади ворот у Бикмуллина – с его стороны при взятии ворот была помеха вратарю.

На 54-й минуте был отменен гол Бикмуллина. По запросу тренеров «Спартака» лайнсмены встречи Павел Бадыль и Дмитрий Голяк отправились смотреть видео на предмет положения «вне игры». Изучив момент, линейные судьи постановили, что во время входа в зону Богдана Якимова, после которого был забит гол, Бикмуллин находился в положении «вне игры».