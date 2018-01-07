«Локомотив» в овертайме одолел «Динамо»

Ярославскийодержал домашнюю победу над московским(2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Андрей Локтионов, , который сравнял счет за 31 секунду до конца основного времени.

За «Динамо» отличился Яков Рылов. Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков.

Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.