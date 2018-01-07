«Локомотив» в овертайме одолел «Динамо»

В составе победителей дубль оформил Андрей Локтионов, , который сравнял счет за 31 секунду до конца основного времени.
За «Динамо» отличился Яков Рылов. Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков.
Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Рылов – 1 (Артюхин), 1:35 – 0:1. Локтионов – 6 (Кронвалль, Коршков), 59:29 – 1:1. Локтионов – 7 (Картаев), 62:34 – 2:1.Вратари: Коновалов (58:50 – 59:29) – Еременко.Броски: 52 (16+17+16+3) – 19 (10+5+4+0).Штраф: 6 – 6.