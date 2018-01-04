Рижское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

Нижнекамский клуб открыл счёт в первом периоде усилиями защитника Олега Пигановича, но вскоре нападающий «волков» Никита Филатов заработал «5+20» за удар коленом Микса Индрашиса.
Во втором периоде рижане реализовали большинство и выиграли матч — отличились Френкс Разгалс и Гинтс Мейя.
«Динамо» занимает последнее место турнирной таблицы Западной конференции, «Нефтехимик» — 4-е в Восточной.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Пиганович — 9 (Нестрашил, Галимов), 2:57 — 0:1. Разгалс — 3 (бол., Галвиньш, М. Редлихс), 23:20 — 1:1. Макмиллан — 9 (бол., Столлери, Мейя), 29:40 — 2:1.Вратари: Калныньш — Ежов (58:49).Броски: 32 (16+9+7) — 33 (6+10+17).Штраф: 12 — 35.