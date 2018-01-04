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    Рижское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

    КХЛ Нефтехимик Динамо Рига
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    «Динамо» Рига
    На фото:«Динамо» Рига
    Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного сезона КХЛ.

    Нижнекамский клуб открыл счёт в первом периоде усилиями защитника Олега Пигановича, но вскоре нападающий «волков» Никита Филатов заработал «5+20» за удар коленом Микса Индрашиса.

    Во втором периоде рижане реализовали большинство и выиграли матч — отличились Френкс Разгалс и Гинтс Мейя.

    «Динамо» занимает последнее место турнирной таблицы Западной конференции, «Нефтехимик» — 4-е в Восточной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Пиганович — 9 (Нестрашил, Галимов), 2:57 — 0:1. Разгалс — 3 (бол., Галвиньш, М. Редлихс), 23:20 — 1:1. Макмиллан — 9 (бол., Столлери, Мейя), 29:40 — 2:1.Вратари: Калныньш — Ежов (58:49).Броски: 32 (16+9+7) — 33 (6+10+17).Штраф: 12 — 35.
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