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    Белорусы забросили пять шайб, но уступили Чехии на МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Белоруссии Сборная Чехии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Чехии одержала победу над командой Белоруссии (6:5) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Баффало.

    В составе победителей дубли оформили Филип Задина и Радован Павлик, еще по шайбе забросили Филип Хитил и Марек Захар.

    За белорусов две шайбы на своей счет записал Егор Шарангович, по голу на счету Ивана Дроздова, Игоря Мартынова и Владислава Габруся.

    Благодаря этой победе подопечные Филипа Песана набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе, обойдя Россию по дополнительным показателям.

    В следующем матче, который состоится 31 декабря, сборная Чехии встретится с командой Швейцарии.

    Белорусам предстоит сыграть за выживание в высшем дивизионе турнира с командой которая займет последнее место в группе А.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Чехия – Белоруссия – 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)
    Голы: Шарангович – 2 (бол., Еременко, Литвинов), 8:31 – 0:1. Дроздов – 1 (Сушко, Бовбель), 20:48 – 0:2. Павлик – 1 (Сафин, Рейхел), 21:29 – 1:2. Гаек – 1 (Нечас, Будик), 21:53 – 2:2. Задина – 3 (бол., Михнач, Каут), 25:58 – 3:2. Хитил – 2 (Захар, Гаек), 32:45 – 4:2. Павлик – 2 (Хитил), 35:26 – 5:2. Шарангович – 3 (бол., Сушко, Бовбель), 38:45 – 5:3. Мартынов – 1 (бол., Дроздов, Еременко), 50:27 – 5:4. Захар – 1 (Будик), 53:23 – 6:4. Габрусь – 1, 54:52 – 6:5.Вратари: Корженарж (Шкарек, 20:48) – Грищенко (Родик, 35:26, 59:56).Броски: 39 (12+13+14) – 21 (8+7+6).Штраф: 41 – 4.
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