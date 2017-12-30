Белорусы забросили пять шайб, но уступили Чехии на МЧМ-2018

одержала победу над(6:5) в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира, проходящего в Баффало.

В составе победителей дубли оформили Филип Задина и Радован Павлик, еще по шайбе забросили Филип Хитил и Марек Захар.

За белорусов две шайбы на своей счет записал Егор Шарангович, по голу на счету Ивана Дроздова, Игоря Мартынова и Владислава Габруся.

Благодаря этой победе подопечные Филипа Песана набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе, обойдя Россию по дополнительным показателям.

В следующем матче, который состоится 31 декабря, сборная Чехии встретится с командой Швейцарии.

Белорусам предстоит сыграть за выживание в высшем дивизионе турнира с командой которая займет последнее место в группе А.