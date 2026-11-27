Амбициозный пиратский экшен Skull and Bones, проведший в разработке долгие годы, стал поводом для судебного разбирательства.

Skull and Bones Steam

Как сообщает издание Game File, один из американских геймеров обвинил Ubisoft в недобросовестной рекламе проекта. В частности, претензии игрока вызвали громкие заявления руководства французской компании о принадлежности Skull and Bones к категории AAAA.

Четыре «А» обернулись судебным иском

Еще в 2025 году американский юрист, увлекающийся видеоиграми, инициировал судебное разбирательство против Ubisoft, сославшись на нарушение законодательства штата Канзас в сфере защиты прав потребителей.

Основанием для подачи иска стали высказывания генерального директора компании Ива Гиймо. В свое время в ходе общения с инвесторами топ-менеджер оправдывал стоимость Skull and Bones в 70 долларов внушительными масштабами проекта и обилием игрового контента.

Вместе с тем пиратский экшен удостоился весьма скромных оценок. На Metacritic рейтинг игры составил 59 баллов из 100, тогда как пользователи оценили ее лишь на 3,3 балла из 10.

Skull and Bones Steam

Ubisoft сослалась на рекламное преувеличение

По мнению истца, позиционирование Skull and Bones как проекта категории AAAA могло сформировать у потенциальных покупателей завышенные ожидания и подтолкнуть их к невыгодной покупке.

Однако юристы Ubisoft охарактеризовали высказывания Гиймо как субъективную оценку продукта и вполне типичное для маркетинга преувеличение. Кроме того, защита указала на отсутствие в иске конкретных заявлений о качестве игры, ложность которых удалось бы доказать.

Skull and Bones Steam

Судебная история получит продолжение

В свою очередь, американский геймер акцентировал внимание на том, что глава Ubisoft давал характеристику проекту в рамках общения с инвесторами, а следовательно, должен был осознавать степень ответственности за достоверность озвученной информации.

В конечном счете суд штата Канзас принял сторону французского издателя. Истец, в свою очередь, не намерен отказываться от своих претензий и рассчитывает возобновить судебное разбирательство уже в Калифорнии.