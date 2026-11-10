Rockstar Games официально подтвердила, что Grand Theft Auto 6 будет работать при 30 кадрах в секунду на всех консолях текущего поколения. Ограничение затронет даже более мощную PlayStation 5 Pro, владельцы которой не получат отдельного режима с повышенной частотой.

GTA 6 Rockstar Games

Информация появилась на официальном сайте разработчиков в рамках публикации о предварительной загрузке GTA 6. Ранее предполагалось, что игра сможет поддерживать 40 FPS благодаря дисплеям с частотой 120 Гц и технологии VRR.

По словам Rockstar Games, при разработке основной упор был сделан на максимальную детализацию игрового мира и качество графики. При этом версия для PS5 Pro получит ряд визуальных улучшений, включая поддержку технологии масштабирования PSSR и трассированные тени, недоступные на обычной консоли Sony.

Трейлер GTA 6

Кроме того, разработчики подтвердили использование возможностей контроллера DualSense. В частности, игрокам будут доступны адаптивные триггеры, тактильная отдача и пространственное звучание Tempest 3D Audio.

Вместе с тем GTA 6 получит поддержку Xbox Cloud Gaming и Remote Play. Благодаря облачному сервису Microsoft запускать игру смогут даже владельцы Xbox One, однако качество графики будет соответствовать версии для Xbox Series S.

Итоговая производительность при этом будет зависеть от стабильности интернет-соединения.