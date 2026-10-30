Студия GamesVoice провела первую презентацию русской озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Работа над локализацией стартовала еще в первой половине 2026 года и сопровождалась разногласиями с представителями CD Projekt RED.
Несмотря на недовольство польской студии, энтузиасты решили продолжить работу над проектом. В частности, за первые сутки после запуска сбора средств пользователи перевели более 500 тысяч рублей.
К озвучиванию ключевых персонажей Phantom Liberty привлекли оригинальных актеров русской локализации Cyberpunk 2077. Таким образом, герои дополнения получат уже знакомые игрокам голоса.
На текущий момент GamesVoice не раскрывает сроки выхода полноценной озвучки Phantom Liberty.