Студия GamesVoice провела первую презентацию русской озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Работа над локализацией стартовала еще в первой половине 2026 года и сопровождалась разногласиями с представителями CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Steam

Несмотря на недовольство польской студии, энтузиасты решили продолжить работу над проектом. В частности, за первые сутки после запуска сбора средств пользователи перевели более 500 тысяч рублей.

К озвучиванию ключевых персонажей Phantom Liberty привлекли оригинальных актеров русской локализации Cyberpunk 2077. Таким образом, герои дополнения получат уже знакомые игрокам голоса.

Русская озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

На текущий момент GamesVoice не раскрывает сроки выхода полноценной озвучки Phantom Liberty.