Покупатели Grand Theft Auto 6 в Японии столкнутся с необычным ограничением. Цифровой код, вложенный в физическое издание игры для PlayStation 5, необходимо будет активировать в течение 170 дней после релиза.

GTA 6 Ps store

По истечении этого срока комбинация станет недействительной, а загрузить игру уже не получится. Как отмечается, подобное ограничение связано с требованиями японского законодательства и распространяется исключительно на версию для PlayStation 5 — владельцев Xbox оно не затронет.

Цифровые коды Microsoft не имеют региональных ограничений, поэтому активировать копию игры можно будет в любое время.

Не исключено, что из-за такой особенности Rockstar Games и Take-Two придется периодически выпускать в Японии новые партии физических изданий с актуальными кодами активации.

Выход Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года.