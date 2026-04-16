Одним из центральных событий выставки Xbox First Look стала демонстрация геймплея Metro 2039. Помимо кадров игрового процесса, студия 4A Games раскрыла первые подробности.

Наряду с информацией о сюжете, действия которого будут происходить в Москве, после ветки Metro Exodus, разработчики подчеркнули, что новая игра планирует «вернуться к корням».

В контексте атмосферного погружения за основу было решено взять замкнутые пространства и тоннели, при этом геймплей предполагает комбинацию исследования и напряженных схваток.

Главным героем станет персонаж по прозвищу Странник. Вместе с тем в 4A Games заявили, что игроков ждет «самая мрачная часть серии».

Выход Metro 2039 состоится зимой — конкретная дата к текущему моменту отсутствует. Релиз готовится на ПК, Xbox Series X | S и Playstation 5.