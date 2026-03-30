Редакция IGN презентовала видео с игровым процессом многопользовательского хоррора Halloween от студии IllFonic. В семиминутном ролике детально демонстрируются ключевые особенности игровых элементов.

Halloween Ps Store

Сюжет ужаса по культовой франшизе перенесет фанатов в 1978 год, в городок Хэддонфилд, где местные жители готовятся к празднованию Дня мертвых, не подозревая, что их ждет у дверей собственных домов.

Halloween

Механика хоррора предполагает выбор игровой сессии за убийцу Майкла Майерса или за жителя города, который должен спасти соседей.

Выход Halloween запланирован на 8 сентября 2026 года. Релиз состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.