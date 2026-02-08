Новое поколение консолей Xbox получит полноценную поддержку магазина Epic Games Store. Информацию официально подтвердил глава платформы Стив Эллисон.

В интервью Game File руководитель одного из крупнейших игровых сервисов заявил о том, что компания уже ведет продвинутые переговоры с Microsoft и рассчитывает на присутствие на будущих поколениях игровых устройств.

Такого рода высказывания косвенно подтверждают популярное мнение о том, что новая Xbox разрабатывается по гибридной модели с ПК, предполагая поддержку сторонних площадок, в том числе Steam и Epic Games Store.