Компания Sony может заниматься разработкой контроллера без кнопок. На вероятность создания уникальной технологии указывает патент, который обнаружили в Insider Gaming.

Access Controller PlayStation

Журналисты полагают, что инженеры прорабатывают вариант полностью интерактивного управления, включая возможность кастомизации расположения, размера и назначения сенсорных датчиков.

Разработка геймпада без кнопок Insider Gaming

Вместе с тем рабочая «панель» в перспективе сможет реагировать не только на прямые касания, но и на приближение пальцев. Другой фишкой геймпада называют функцию запоминания профилей игроков.

При этом издатели отмечают, что концепция может быть экспериментальной, тогда как обнаруженный патент не предполагает непременный выход устройства в публичный доступ в будущем.