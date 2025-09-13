22:00 Брентфорд — ЧелсиОнлайн
    Путь в 160 километров: Dovetail Games показала кадры Train Sim World 6

    На этапе подготовки к релизу Train Sim World 6 студия Dovetail Games выпустила развернутый блог, показав железнодорожную линию Дрезден–Лейпциг протяженностью 160 километров.

    Train Sim World 6
    Train Sim World 6

    Старейший маршрут Германии позволит прогнать состав через 65-километровый отрезок с 20 станциями до Лейпцига, а также пройти маршрут через линию Дрезден–Козвиг и сортировочную станцию Фридрихштадт.

    Train Sim World 6

    Вместе с тем в симуляторе появятся новые модели поездов и локомотивов, например, R 294, BR 185.5 и BR 146.2 и DB BR 411 ICE-T с системой наклона кузова.

    Выход Train Sim World 6 запланирован на 30 сентября на Xbox, PlayStation и ПК в нескольких версиях, включая расширенные — Deluxe и Special, которые предлагают ранний доступ и уникальный контент.

