Путь в 160 километров: Dovetail Games показала кадры Train Sim World 6

На этапе подготовки к релизу Train Sim World 6 студия Dovetail Games выпустила развернутый блог, показав железнодорожную линию Дрезден–Лейпциг протяженностью 160 километров.

Старейший маршрут Германии позволит прогнать состав через 65-километровый отрезок с 20 станциями до Лейпцига, а также пройти маршрут через линию Дрезден–Козвиг и сортировочную станцию Фридрихштадт.

Train Sim World 6

Вместе с тем в симуляторе появятся новые модели поездов и локомотивов, например, R 294, BR 185.5 и BR 146.2 и DB BR 411 ICE-T с системой наклона кузова.

Выход Train Sim World 6 запланирован на 30 сентября на Xbox, PlayStation и ПК в нескольких версиях, включая расширенные — Deluxe и Special, которые предлагают ранний доступ и уникальный контент.