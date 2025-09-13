Путь в 160 километров: Dovetail Games показала кадры Train Sim World 6

Train Sim World 6 Фото: Steam
Старейший маршрут Германии позволит прогнать состав через 65-километровый отрезок с 20 станциями до Лейпцига, а также пройти маршрут через линию Дрезден–Козвиг и сортировочную станцию Фридрихштадт.
Train Sim World 6
Вместе с тем в симуляторе появятся новые модели поездов и локомотивов, например, R 294, BR 185.5 и BR 146.2 и DB BR 411 ICE-T с системой наклона кузова.
Выход Train Sim World 6 запланирован на 30 сентября на Xbox, PlayStation и ПК в нескольких версиях, включая расширенные — Deluxe и Special, которые предлагают ранний доступ и уникальный контент.