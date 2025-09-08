ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    Крах индустрии: аналитики назвали главную проблему консолей

    Игры Sony Microsoft Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Switch 2
    Индустрию видеоигр ждут непростые времена с учетом складывающейся ситуации на рынке консолей. К такому выводу пришли аналитики GamesIndustry.biz.

    Xbox Series
    Xbox Series

    В своем недавнем докладе эксперты сослались на проблемы ценовой политики консолей, подчеркнув, что стоимость девайсов постепенно растет, и молодое поколение все реже интересуется подобным форматом игры, предпочитая смартфоны.

  • FC 26 Ultimate Team. Топ нововведений главного сетевого режима
  • Попытка реабилитироваться за последний провал
  • 29/08/2025

    • По данным Circana за последний год, на аудиторию от 18 до 24 лет в Соединенных Штатах приходится не более 3% продаж консолей. Еще недавно этот показатель находился на отметке в 10%.

    Высокий ценовой порог лишает индустрию потенциальных новых игроков, а решением данной проблемы могла бы стать более длительная поддержка старых моделей, — поясняют специалисты.

  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
