Крах индустрии: аналитики назвали главную проблему консолей

Xbox Series Фото: xbox
В своем недавнем докладе эксперты сослались на проблемы ценовой политики консолей, подчеркнув, что стоимость девайсов постепенно растет, и молодое поколение все реже интересуется подобным форматом игры, предпочитая смартфоны.
По данным Circana за последний год, на аудиторию от 18 до 24 лет в Соединенных Штатах приходится не более 3% продаж консолей. Еще недавно этот показатель находился на отметке в 10%.
Высокий ценовой порог лишает индустрию потенциальных новых игроков, а решением данной проблемы могла бы стать более длительная поддержка старых моделей, — поясняют специалисты.