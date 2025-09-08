Крах индустрии: аналитики назвали главную проблему консолей

Индустрию видеоигр ждут непростые времена с учетом складывающейся ситуации на рынке консолей. К такому выводу пришли аналитики GamesIndustry.biz.

В своем недавнем докладе эксперты сослались на проблемы ценовой политики консолей, подчеркнув, что стоимость девайсов постепенно растет, и молодое поколение все реже интересуется подобным форматом игры, предпочитая смартфоны.

По данным Circana за последний год, на аудиторию от 18 до 24 лет в Соединенных Штатах приходится не более 3% продаж консолей. Еще недавно этот показатель находился на отметке в 10%.

Высокий ценовой порог лишает индустрию потенциальных новых игроков, а решением данной проблемы могла бы стать более длительная поддержка старых моделей, — поясняют специалисты.