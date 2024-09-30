Джейсон Шрайер назвал ситуацию в игровом подразделении Xbox катастрофической

Журналист Bloombergзаявил, что игровое подразделение Microsoft находится в крайне сложной ситуации, назвав ее «катастрофической».

По информации внутренних источников, команда Фила Спенсера запуталась в долгосрочном планировании и утратила ясное видение будущего на уровне руководства.

Шрайер отметил, что текущая ситуация в Xbox вызывает серьезные опасения. Он обратил внимание на то, что обещания представителей подразделения больше не воспринимаются всерьез, а внутренняя неопределенность лишь усугубляется.

Ранее редактор The Verge Том Уоррен также общался с сотрудниками Xbox и выяснил, что многие из них не понимают текущую стратегию компании.