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    Джейсон Шрайер назвал ситуацию в игровом подразделении Xbox катастрофической

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    Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что игровое подразделение Microsoft находится в крайне сложной ситуации, назвав ее «катастрофической».

    Xbox
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    Xbox

    По информации внутренних источников, команда Фила Спенсера запуталась в долгосрочном планировании и утратила ясное видение будущего на уровне руководства.

    Шрайер отметил, что текущая ситуация в Xbox вызывает серьезные опасения. Он обратил внимание на то, что обещания представителей подразделения больше не воспринимаются всерьез, а внутренняя неопределенность лишь усугубляется.

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    • Ранее редактор The Verge Том Уоррен также общался с сотрудниками Xbox и выяснил, что многие из них не понимают текущую стратегию компании.

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