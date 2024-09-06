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    Sony поздравила фанатов с 30-летним юбилеем, намекнув на PS5 Pro

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    Вице-президент по глобальному маркетингу корпорации Sony поздравил сообщество с приближающимся 30-летним юбилеем PlayStation.

    Sony
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    Sony

    В честь значимой даты фанатам пообещали множество подарков:

    • Пробная версия автогонки Gran Turismo 7 для консолей двух поколений
    • Бесплатный двухдневный доступ к онлайн-функциям в период с 21 по 22 сентября
    • Расширение библиотеки стриминговых сервисов саундтреками из видеоигр
    • Плейлист PlayStation 30th Anniversary
    • Коллекция Shapes of Play, состоящая из настольной игры и товаров в PS Direct

    Вместе с тем в посте, размещенном в официальном блоге технического гиганта, была опубликована картинка, на которой внимательные фанаты рассмотрели новую консоль PS5 Pro.

    Возможная отсылка к PS5 Pro
    PS Blog

    В частности, среди фирменных иконок Sony юзеры обнаружили модель еще неанонсированного устройства. Его дизайн имеет сходства с инсайдерской информацией о Pro-версии.

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