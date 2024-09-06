Sony поздравила фанатов с 30-летним юбилеем, намекнув на PS5 Pro

В честь значимой даты фанатам пообещали множество подарков:
- Пробная версия автогонки Gran Turismo 7 для консолей двух поколений
- Бесплатный двухдневный доступ к онлайн-функциям в период с 21 по 22 сентября
- Расширение библиотеки стриминговых сервисов саундтреками из видеоигр
- Плейлист PlayStation 30th Anniversary
- Коллекция Shapes of Play, состоящая из настольной игры и товаров в PS Direct
Вместе с тем в посте, размещенном в официальном блоге технического гиганта, была опубликована картинка, на которой внимательные фанаты рассмотрели новую консоль PS5 Pro.
Возможная отсылка к PS5 Pro
PS Blog
В частности, среди фирменных иконок Sony юзеры обнаружили модель еще неанонсированного устройства. Его дизайн имеет сходства с инсайдерской информацией о Pro-версии.