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    Saber Interactive раскрыла новые детали сюжета Jurassic Park Survival

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    Представители Saber Interactive и Universal пообщались с журналистами IGN. В ходе беседы были раскрыты новые подробности сюжета Jurassic Park: Survival.

    Jurassic Park Survival
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    Jurassic Park Survival

    Разработчики подтвердили, что игра не выйдет в этом году. Также из диалога стало известно, что события экшена начнут развиваться спустя сутки после финального эпизода фильма 1993 года. История будет построена вокруг Майи Джоши — ученой, которой предстоит найти способ выбраться из острова Нублар, выживая в окружении динозавров.

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    • В рамках игровой кампании пользователи смогут посетить хорошо узнаваемые локации из киноленты, а также исследовать совершенно новые места. Более того, в Jurassic Park: Survival появятся другие герои, а также доисторические рептилии, которых не показали в фильме.

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