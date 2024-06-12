Saber Interactive раскрыла новые детали сюжета Jurassic Park Survival

Представители Saber Interactive и Universal пообщались с журналистами IGN. В ходе беседы были раскрыты новые подробности сюжета

Разработчики подтвердили, что игра не выйдет в этом году. Также из диалога стало известно, что события экшена начнут развиваться спустя сутки после финального эпизода фильма 1993 года. История будет построена вокруг Майи Джоши — ученой, которой предстоит найти способ выбраться из острова Нублар, выживая в окружении динозавров.

В рамках игровой кампании пользователи смогут посетить хорошо узнаваемые локации из киноленты, а также исследовать совершенно новые места. Более того, в Jurassic Park: Survival появятся другие герои, а также доисторические рептилии, которых не показали в фильме.