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    «Не было громких премьер»: игроки раскритиковали Summer Game Fest 2024

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    Недавняя презентация Summer Game Fest 2024 обернулась провалом с точки зрения зрительских оценок, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного после мероприятия.

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    В своих соцсетях Джефф Кейли обратился к сообществу с просьбой оценить ивент с помощью буквенных отметок «A», «B», «C», «D и ниже». Так, около 40% пользователей поставили шоу низший балл, в то время как «пятеркой» показ оценили всего 9,2% юзеров. Всего в опросе участвовали до 200 тысяч игроков.

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    • Зрители остались недовольны отсутствием больших премьер и назвали мероприятие «одним из худших» за последние годы. Тем не менее массовая критика не помешала Summer Game Fest 2024 установить рекорд по просмотрам на YouTube.

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