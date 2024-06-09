«Не было громких премьер»: игроки раскритиковали Summer Game Fest 2024

Недавняя презентацияобернулась провалом с точки зрения зрительских оценок, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного после мероприятия.

В своих соцсетях Джефф Кейли обратился к сообществу с просьбой оценить ивент с помощью буквенных отметок «A», «B», «C», «D и ниже». Так, около 40% пользователей поставили шоу низший балл, в то время как «пятеркой» показ оценили всего 9,2% юзеров. Всего в опросе участвовали до 200 тысяч игроков.

Зрители остались недовольны отсутствием больших премьер и назвали мероприятие «одним из худших» за последние годы. Тем не менее массовая критика не помешала Summer Game Fest 2024 установить рекорд по просмотрам на YouTube.