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    Команда Ubisoft Forward представила трейлер июньского ивента

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    Издатель Ubisoft готовится к презентации своих проектов и напоминает об этом своей аудитории новым роликом на YouTube.

    Assassin’s Creed Shadows
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    Assassin’s Creed Shadows

    К мероприятию Ubisoft Forward, которое состоится в Калифорнии, студия припасла анонсы, которые на текущий момент держит в тайне. При этом уже сейчас известно о гарантированном раскрытии новой информации о Star Wars Outlaws, XDefiant и Assassin’s Creed Shadows.

    Ubisoft Forward

    Ивент состоится 10 июня, начало запланировано на 22:00 по Москве. В рамках шоу игроки рассчитывают увидеть DLC для Prince of Persia: The Lost Crown и мобильную The Division: Resurgence, хотя официального подтверждения этому нет.

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