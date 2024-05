Команда Ubisoft Forward представила трейлер июньского ивента

Издатель Ubisoft готовится к презентации своих проектов и напоминает об этом своей аудитории новым роликом на YouTube.

К мероприятию Ubisoft Forward, которое состоится в Калифорнии, студия припасла анонсы, которые на текущий момент держит в тайне. При этом уже сейчас известно о гарантированном раскрытии новой информации о Star Wars Outlaws, XDefiant и Assassin’s Creed Shadows.

Ubisoft Forward

Ивент состоится 10 июня, начало запланировано на 22:00 по Москве. В рамках шоу игроки рассчитывают увидеть DLC для Prince of Persia: The Lost Crown и мобильную The Division: Resurgence, хотя официального подтверждения этому нет.