Bethesda анонсировала новую версию Fallout 4 для Xbox Series и PlayStation 5

Фанатысмогут перепройти игру на консолях текущего поколения. Релиз специальной версии для PlayStation 5 и Xbox Series официально подтвердила Bethesda.

Пользователям современных консолей предложат бесплатный патч обновлений Fallout 4. После скачивания игра будет запускаться в формате нативной версии.

В улучшенной модели фанатов ждет повышенное качество и производительность, включая поддержку 60 кадров в секунду. Базовые изменения ждут и владельцев предыдущих поколений консолей. В частности, Bethesda упомянула исправление ошибок в миссиях и поддержку ультрашироких мониторов для ПК-юзеров.

Выход патча для Fallout 4 намечен на 25 апреля. Игра также станет доступна в Epic Games Store.