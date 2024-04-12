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    Bethesda анонсировала новую версию Fallout 4 для Xbox Series и PlayStation 5

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    Фанаты Fallout 4 смогут перепройти игру на консолях текущего поколения. Релиз специальной версии для PlayStation 5 и Xbox Series официально подтвердила Bethesda.

    Fallout 4
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    Fallout 4

    Пользователям современных консолей предложат бесплатный патч обновлений Fallout 4. После скачивания игра будет запускаться в формате нативной версии.

    В улучшенной модели фанатов ждет повышенное качество и производительность, включая поддержку 60 кадров в секунду. Базовые изменения ждут и владельцев предыдущих поколений консолей. В частности, Bethesda упомянула исправление ошибок в миссиях и поддержку ультрашироких мониторов для ПК-юзеров.

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    • Выход патча для Fallout 4 намечен на 25 апреля. Игра также станет доступна в Epic Games Store.

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