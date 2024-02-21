Разработчики Elden Ring показали геймплей Shadow of the Erdtree

Компания FromSoftware презентовала трейлер, в эпицентре которого оказался геймплей предстоящего расширения для Elden Ring —

Дополнение предложит фанатам уникальный игровой опыт в рамках повествования о землях, окутанных тенью Мирового Древа.

Трейлер Shadow of the Erdtree

Новые поля сражений, заклинания и дебютные боссы станут неотъемлемыми компонентами дополнения, а одну из ключевых ролей в сюжете сыграет Микелла из оригинальной Elden Ring.

Выход DLC намечен на 21 июня 2024 года. Масштабное расширение обойдется пользователям в $39.99. Новичкам издатель предложит версию игры сразу с Shadow of the Erdtree в комплекте.